إنشاء قرى عائمة تحيط بموسكو

من المحتمل أن تظهر في يونيو المقبل أول قرية عائمة في بحيرة خيمكي الصناعية بالقرب من موسكو.

وقالت وكالة "موسكو" الإعلامية إن مشروع بناء المستوطنات العائمة يمر حاليا بمرحلة التنسيق النهائي مع السلطات المحلية.

وقال ناطق باسم الشركة التي تولت تحقيق هذا المشروع إن الشركة جاهزة لنشر البنية التحتية الخاصة بالقرية العائمة، بعد 3 أسابيع من تلقي ترخيص من السلطات بنشر المنازل العائمة على الماء.

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ويقضي المشروع بأن تنشر في بحيرة خيمكي 10 منازل عائمة ذاتية الحركة، ويمكن أن يزداد عددها لاحقا حتى 30 منزلا.

وقال الناطق إنه يتوقع أن تبنى على الأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية التي تحيط بموسكو خمس قرى، في الفترة ما بين عامي 2019 و2021.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت الخريف الماضي بأن كل قرية عائمة يراد إنشاؤها في ضواحي موسكو، ستضم 15-30 منزلا متحركا، تتراوح مساحة كل منزل بين 100 متر و160 مترا. كما يخطط لإنشاء رصيف وموقف للسيارات لكل قرية.

المصدر: لينتا. رو