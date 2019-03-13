بجعة تنتقم من "سجّانها" وتهرب! (فيديو)

يواجه أحد سكان ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال المثول أمام محكمة جنائية ودفع غرامة كبيرة، بسبب مهاجمته بجعة بيديه العاريتين.

وصور أصدقاء الشاب الأمريكي مقطع فيديو، في 7 مارس الجاري، بمدينة كي ويست بفلوريدا، يظهر اعتداءه على البجعة، ما لفت انتباه دوائر حماية الحياة البرية المحلية.

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ويظهر الفيديو محاولة الشاب جذب انتباه بجعة واستدراجها على أحد الشواطئ باستخدام سمكة صغيرة يمسكها بيده، ثم يقفز فوق البجعة ويمسكها بيديه أمام أصدقائه الذين تسمع أصوات ضحكاتهم في المشهد.

واستمر الشاب بالإمساك بالبجعة لثوان معدودة تقريبا، ومن ثم تستجمع البجعة قواها وتضرب رأس الشاب بمنقارها العريض وتفر هاربة منه.

وقد يواجه الشاب، الذي لم يتم القبض عليه بعد، تهمة الاعتداء على الحيوانات، بعد أن عثر في صفحته بفيسبوك على صور أخرى يظهر فيه معاملته القاسية للحيوانات.

كما أن "المتهم" الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه كتب على فيسبوك، مستهزئا بالمدافعين عن الحيوانات، وقال إنه كان جائعا ومستعدا لتناول البجعة في وجبة واحدة.

المصدر: فيستي