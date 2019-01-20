قط يثأر من ثعلب سرق طعامه! (فيديو)

صور شهود عيان معركة غير متكافئة بين قط سمين وثعلب على حدود روسيا وبولندا في ليلة شديدة البرودة.

وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن الحادث وقع عند نقطة التفتيش الحدودية، مامونوفو-غرونوفو. حيث تسببت فيه قطعة من النقانق، ألقاها أحد السياح الواقفين في الدور للتفتيش وعبور الحدود.

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وقالت ألينا ماركوفا إحدى شاهدات العيان: "كنا واقفين في القسم الروسي عند الحدود، عندما بدأ السياح بإطعام القطط، واقترب ثعلب ليقاسمها الطعام. وكانت في المنطقة 4 قطط تفاعلت بهدوء تام مع الثعلب، الذي لم يكن ظهوره مفاجئا لها.

وبدأ الثعلب يجمع بعناية البقايا التي لم تأكلها القطط. إلا أن قطا لم يعجبه ما جرى أمامه وضرب الثعلب عدة مرات".

المصدر: لينتا. رو