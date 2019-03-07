روسيا تنشئ عشرات المجمعات الصناعية والتقنية

قال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم أوريشكين، في كلمة ألقاها في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) إن أكثر من 120 مجمعا صناعيا وتقنيا ستنشأ في روسيا بحلول عام 2024.

وشدد أوريشكين على أهمية منح المؤسسات والشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة الخاصة، التي تمارس عملا إنتاجيا، فرصا للتعاون مع المرافق الإنتاجية الكبرى في الأقاليم الروسية.

إقرأ المزيد

وقال الوزير: "تتعاون الحكومة مع إدارات الأقاليم فيما يتعلق بإنشاء المجمعات الصناعية والتقنية، لتظهر في روسيا بأسرها بحلول عام 2024 نحو 129 ساحة إنتاجية كبيرة من هذا النوع".

أما الاستثمارات التي توظفها الموازنة الفدرالية لهذا الغرض فتبلغ 30 مليار روبل (نحو 500 مليون دولار).

وحسب وزير التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق مشروع إنشاء المجمعات الصناعية والتقنية في روسيا على مدى 6 أعوام، يقضي بإنفاق مبلغ قدره 480 مليار روبل (نحو 8 مليارات دولار) من الاستثمارات الحكومية والخاصة.

المصدر: تاس