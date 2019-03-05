قطار "المنعطف السوري" وصل القرم

صرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي، فاديم أستافيف، بأن القطار الذي يحمل معرض مخلفات الحرب في سوريا بعنوان "المنعطف السوري" وصل القرم.

وأضاف أستافيف أن القطار نقل بحرا بعبارة عبر مضيق كيرتش. أما المشاركون في الفعالية الوطنية العسكرية، فوصلوا إلى ميناء كيرتش الواقع على الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة القرم عبر جسر القرم بحافلات.

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وقال المتحدث إن فعالية "المنعطف السوري" الوطنية العسكرية أقيمت، في 2 مارس الجاري، بساحة محطة القطار بمدينة كيرتش حيث أتيحت لسكان المدينة فرصة للاطلاع على مخلفات الحرب في سوريا، وبالدرجة الأولى على الأسلحة والمعدات الحربية التي استولى عليها الجيش الروسي والجيش العربي السوري من الإرهابيين أثناء النزاع العسكري الدائر في سوريا. ومن بينها دبابة "تي-55" التي استولى الإرهابيون عليها أولا، ثم استعادها الجيش العربي السوري.

ورافق إقامة معرض مخلفات الحرب حفل موسيقية شارك فيه فنانون تابعون لأسطول البحر الأسود الروسي وبعض مدن القرم. وتوجه القطار بعد انتهاء الفعالية في مدينة كيرتش إلى ميناء سيفاستوبل، بصفته قاعدة بحرية رئيسة لأسطول البحر الأسود الروسي.

يذكر أن فعالية "المنعطف السوري" بدأت بموسكو، في 23 فبراير الماضي، من حيث انطلق المعرض الجوال ليجوب أنحاء روسيا.

المصدر: تاس