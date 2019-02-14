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مخلفات الحرب في سوريا تجوب أنحاء روسيا

مجتمع

مخلفات الحرب في سوريا تجوب أنحاء روسيا
Starcom68.livejournal.com
معرض مخلفات الحرب في سوريا في مجمع "باتريوت" التقني العسكري
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق مشروع عسكري وطني جديد يسمى بـ "المنعطف السوري".

وقد خصص لهذا المشروع قطارا خاصا للعرض، سوف يطوف بمعروضات تتضمن أسلحة وأدوات من مخلفات الحرب في سوريا، التي حصل عليها الجيش الروسي، والجيش العربي السوري من الإرهابيين أثناء الصراع الدائر هناك. وكان الجيش الروسي قد كشف عن هذه المعروضات من خلال معرض بمجمع "باتريوت" التقني العسكري في ضواحي موسكو.

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وسوف يجوب هذا القطار جميع أنحاء روسيا بدءا من مدينة موسكو، وحتى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا ذهابا وإيابا، ليزور خلال تلك الرحلة التي تستغرق 75 يومًا زهاء 61 مدينة وبلدة روسية، ليتوقف في كل منها لبضع ساعات، فيتمكن أهالي المدن والبلدات الاطلاع على معروضات هذا المعرض المتنقل.

ومن بين تلك المعروضات مدافع وألغام مبتكرة ومنتجة صناعيًا، تتضمن ذخائر أنتجها الإرهابيون من أسطوانات الغاز المنزلية، ونماذج من الأسلحة النارية الأجنبية الصنع، ودبابات "تي – 55"، وعربات "بي أم بي"،  وعربات " ACV-15 " و" YPG EAGLE HEAD " المدرعة وغيرها من المعروضات النادرة.

وتنطلق تلك الفعالية العسكرية الوطنية يوم 23 فبراير، الذي يصادف عيد حماة الوطن في روسيا، ويعود القطار إلى موسكو عشية الاحتفال بعيد النصر 9 مايو المقبل.

المصدر: زاشيشات روسيا

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