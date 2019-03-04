اعتقال أخطر رجال المافيا الإيطالية خلال غداء مع قططه (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإيطالية أحد أخطر رجال المافيا المطلوبين في البلاد، بعد ملاحقة أمنية استمرت أكثر من 15 عاما، وذلك بينما كان يحضر لتناول الـ "باستا" مع حبيبته وقطتيه.

وجرى اعتقال المدعو، ماركو دي لاورو، دون مقاومة تذكر، عندما اقتحمت الشرطة شقة سكنية متواضعة، كان يقطنها في مدينة نابولي الجنوبية، في 2 مارس الجاري.

وتلاحق السلطات الإيطالية الرجل منذ عام 2004، وتمكن من الفرار من الشرطة مرتين، في عامي 2016 و2017، في حين يعد ماركو الرئيس الفعلي لعصابة دي لاورو، وابن باولو دي لاورو، رجل المافيا الشهير الذي سجن عام 2005.

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كما يواجه دي لاورو الابن تهما جنائية عدة، منها جرائم مخدرات و4 جرائم قتل، كحد أدنى، وترى وسائل إعلام محلية أن الرجل يعد ثاني أخطر مطلوب في عصابات المافيا الإيطالية، بعد زعيم مافيا صقلية، ماتيو ميسينا دينارو، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2012.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد رحب بخبر اعتقال "أكثر المطلوبين للعدالة"، دي لاورو، في حين عد رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، اعتقال الأخير "ضربة إضافية للجريمة المنظمة".

#Napoli Cattura del latitante Marco Di Lauro, Franco Maccari (FSP): "Complimenti ai mitici colleghi della Squadra Mobile di Napoli, ancora una volta la @poliziadistato dimostra la sua efficienza. Avanti tutta." @matteosalvinimi@Adnkronospic.twitter.com/GkTbRDtPg8 — Maccari Franco (@MaccariFranco1) March 2, 2019

المصدر: RT