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صداقة بين باكستاني وهندي تشعل الإنترنت!

مجتمع

صداقة بين باكستاني وهندي تشعل الإنترنت!
twitter.com/@InfoRUnews 2 ч.2 часа назад
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أدهش إعلان صداقة بين شابين هندي وباكستاني في دبي رواد شبكة الإنترنت، بسبب فرادته على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي.

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ونشر الشابان على موقع ريديت صورة لهما وهما يحملان ورقتين، كتبا عليهما أنهما "صديقان مقربان، وهنالك الكثير من الناس مثلهما".

وأثنى مستخدمو الإنترنت على الرجلي، ورأى بعضهم أن "غزوا محكما من سكان كواكب أخرى" يمكن أن يقرب بين الناس أكثر ويوحدهم.

وأكد صاحب منشور الصداقة "siiidharth" أن سكان الباكستان والهند يشبهون بعضهم البعض في الكثير من الصفات والتقاليد.

وألقى معلق يلقب نفسه "Krynorg"، باللوم على السياسيين الذين استلموا السلطة بعد استقلال هذه الدول من بريطانيا، وأنهم فرقوا شعوب الهند وباكستان وبنغلادش.

المصدر: لينتا. رو

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