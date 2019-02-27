باكستان تغلق مجالها الجوي والهند تغلق 5 مطارات

أفادت هيئة الطيران المدني في باكستان، الأربعاء، بأن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي للبلاد "حتى إشعار آخر"، بعدما أعلنت إسلام آباد عن إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وقالت هيئة الطيران الباكستانية على تويتر "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر".

وأوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف الأخيرة".

من جهته قال مصدر مقرب من هيئة الطيران لوكالة "فرانس برس" إنه تم إبلاغ كافة شركات الطيران المدني بقرار "تعليق رحلاتها إلى باكستان حتى إشعار آخر".

#Pakistan Civil Aviation Authority announced closure of commercial airspace, issued NOTAM, in the wake of potential military face off with #Indiapic.twitter.com/pJEzC7pUBH — Arab News Pakistan (@arabnewspk) 27 февраля 2019 г.

ومن الجانب الهندي أغلقت سلطات نيودلهي خمسة مطارات على الأقل أيضا، وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية، مثلما أعلن مسؤولون رفضوا الكشف عن أسمائهم.

ولم تدل هيئة الطيران المدني الهندية بأي تعليق على الفور.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح يوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين.

كما أعلنت الخارجية الهندية أنها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني.

المصدر: أ ف ب