كشف سبب الموت المبكر لمئات آلاف الأشخاص

كشفت مجموعة علماء دولية أن تلوث الهواء الناجم من عوادم السيارات تسبب في عام 2015 بموت 385 ألف شخص في العالم.

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ويفيد موقع "Phys.org" بأن الباحثين قيموا تأثير الغازات المنبعثة من عوادم جميع أنواع السيارات: الخفيفة والشاحنات والحافلات والمعدات والماكينات الزراعية ومعدات البناء التي تستخدم وقود الديزل.

واتضح للباحثين أن تلوث الهواء بنواتج احتراق الوقود وانبعاث الأوزون سبب 11% من 3.4 مليون حالة وفاة مبكرة في السنة، وأن الخسائر الناتجة عن أمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية والجلطة ومرض السكري تعادل نحو تريليون دولار.

ووفقا للحسابات، فقد مات في الصين 114 ألف شخص بسبب انبعاثات عوادم السيارات. أما في الولايات المتحدة، فقد تسببت محركات الديزل في 47% من الوفيات المرتبطة بتلوث الجو (22 ألف وفاة). وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند، ارتفعت هذه النسبة وبلغت 66%، لأن نسبة السيارات التي تستخدم وقود الديزل عالية جدا في وسائط النقل المستخدمة هناك.

المصدر: لينتا. رو