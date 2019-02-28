شرطي يغامر بحياته لإنقاذ كلب من الموت (فيديو)

جازف رجل شرطة من مقاطعة مونرو بولاية نيويورك الأمريكية، بحياته في سبيل إنقاذ كلب علق في الجليد.

ونشر فيديو عملية الإنقاذ على صفحة شرطة مدينة أوغدن الرسمية في تويتر. ووقع الحادث، ليلة 25 فبراير الجاري، عندما اتصل شخص مجهول بالشرطة وأبلغ عن كلب يحتضر بعد أن علق في الجليد.

This morning at about 2:00 am, Sgt Travis Gray responded to the report of a dog that had fallen through the ice on the canal. At great risk to himself, Sgt Gray rescued the dog. The dog was exhausted and hypothermic but did recover. #OgdenNY#Spencerportpic.twitter.com/OH9uJnNAYM — Town of Ogden Police (@OgdenPoliceNY) 25 февраля 2019 г.

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وتظهر مشاهد الفيديو التي صورتها الكاميرا المثبتة على بزة رقيب الشرطة، ترافيس غراي، توجُّه الشرطي وحيدا إلى موقع الحادث، ماشيا على طبقة رقيقة من الجليد، وهو يتحقق من قوة تحملها لثقله بقضيب معدني يحمله بيده.

وجثم غراي على ركبتيه، وسحب الكلب من الماء المتجمد بيده اليسرى. وقال الشرطي: "لقد تجمد الكلب بشدة من البرد وكان خائفا، لكنه سرعان ما استعاد وعيه".

وكتبت الصحفية، ويندي رايت، تعليقا بعد بضع ساعات، تحت الفيديو المنشور في تويتر، جاء فيه أن الكلب "على قيد الحياة وبصحة جيدة".

المصدر: لينتا. رو