قواعد ولادة غريبة على ميغان ماركل اتباعها

تفصل ميغان ماركل أسابيع قليلة عن الأمومة، حيث من المتوقع أن يصل طفل دوق ودوقة ساسيكس الأول، الذي سيكون في المركز السابع في ترتيب العرش، في أبريل المقبل.

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ومثل معظم الآباء والأمهات، ربما يقوم هاري وميغان باتخاذ كل ترتيبات استقبال مولودهما الأول في اللحظات الأخيرة، حيث سيكون كل شيء جاهزا من أجل هذه المناسبة السعيدة.

ومن غير المؤكد أين قرر الثنائي الملكي إنجاب طفلهما، حيث زعمت العديد من التقارير أنهما لن يتبعا خطى دوق ودوقة كامبريدج بالذهاب إلى جناح ليندون في مستشفى سانت ماري في بادينغتون بلندن.

ولكن، هناك بعض الأمور الغريبة قليلا، التي يتعين على الزوجين الملكيين القيام بها التزاما بالبروتوكول والقواعد الملكية، كما أن هناك توقعات بأن دوقة ساسيكس قد تخرق بعض القواعد الهامة، تماما كما فعلت الأميرة ديانا وكيت ميدلتون.

وتتمثل القواعد الملكية المتعلقة بالولادة، في:

1- يجب أن تكون الملكة أول من يعرف:

عندما يولد أي طفل في العائلة المالكة، يجب أن تكون الملكة أول من يعرف قبل الإعلان الرسمي للخبر.

وذكرت تقارير سابقة أن الأمير ويليام اتصل بجدته عبر هاتف مشفر لإعلامها، عندما ولد الأمير جورج، وهذا يعني أنه سيتوجب على الأمير هاري الاتصال هاتفيا بالملكة فور الولادة، بدلا من والديه أو أصدقائه وزوجته المقربين.

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2- أداء القسم من القابلات للحفاظ على السرية:

يتوجب على جميع القابلات الحاضرات في الولادة الملكية أداء القسم بشأن الحفاظ على السرية. وبحسب ما ورد في تقارير سابقة، فقد كان لدى دوقة كامبريدج، فريق طبي مؤلف من 20 فردا خلال ولادتها الثالثة، من بينهم طبيب توليد، وثلاث قابلات، وثلاثة أطباء تخدير، وأربعة أعضاء من قسم الجراحة، وعاملين في الرعاية الخاصة وأربعة أطباء أطفال، وفني مختبر من أجل إجراء فحوصات الدم ونحو ثلاثة أو أربعة مديرين.

وكان الفريق بأكمله على أهبة الاستعداد لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الولادة المحدد، وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت ميغان ماركل ستستعين بفريق ليندو، إلا أن الأكيد أنه سيكون حولها فريق كبير.

3- منادي المدينة يعلن الخبر للجمهور:

من المنتظر أن يرتدي منادي المدينة الحالي، طوني أبليتون، زيه الرسمي ويدق الجرس معلنا عن ولادة الطفل الملكي الجديد.

وقد أعلن أبليتون عن ولادة أبناء الأمير ويليام ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، وهو تقليد يتبع منذ القرون الوسطى حيث كان الناس لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.

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ومن المرجح أن يعلن عن الولادة عبر الحساب الرسمي للقصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو تقليد آخر تتبعه العائلة المالكة منذ ولادة الأمير جورج.

وربما ستكون هناك دعامة خارج قصر باكنغهام تحمل لائحة تشرح بالتفصيل وقت الولادة ووزن المولود، وبعض التفاصيل الصغيرة حول الأم وطفلها.

وهناك بعض القواعد والتقاليد الملكية التي يقول تقرير صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميغان ستختار تجاهلها، منها:

- الولادة في المنزل: حيث أن هذه الولادة كانت تقليدا متبعا في ولادة الأطفال الملكيين، وقد اتبعت الملكة هذه القاعدة وأنجبت جميع أطفالها في قصر باكنغهام، لكن الأميرة ديانا اخترقت هذه القاعدة وأنجبت أبناءها الأمير هاري والأمير ويليام في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، وتبعت خطاها كيت ميدلتون، ويبدو أن ميغان ستقوم أيضا باختراق هذه القاعدة الملكية.

- لا يسمح للآباء التواجد في الغرفة عندما يولد الطفل: كانت الولادة حدثا نسويا بامتياز، ولم يسمح للرجال بدخول غرف الولادة، إلا أن الأميرة ديانا والأمير تشارلز كسرا هذه القاعدة، ومن المتوقع أن يتبع الأمير هاري خطى والديه ويكون إلى جانب ميغان ليدعمها عندما يولد طفلهما الأول.

المصدر: ميرور