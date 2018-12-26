هل تهدد كيت ميدلتون عرش طفل ميغان ماركل في 2019؟

شهدت العائلة المالكة البريطانية الكثير من الأحداث الهامة خلال العام 2018، والتي جلبت إليها تغييرات في تركيبة العائلة وترتيب أولوية اعتلاء العرش.

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وأقيم خلال العام 2018 حفل زفاف الأمير هاري من ميغان ماركل في شهر مايو، ثم أقيم حفل زفاف الأميرة يوجيني من الأمير جاك بروكسبانك، في أكتوبر.

كما أعلن عن ولادة الأمير لويس، الطفل الثالث للأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بالإضافة إلى إعلان حمل ميغان ماركل.

وفيما يترقب الجميع الطفل الملكي الأول لدوق ودوقة ساسكس المتوقع ولادته في ربيع 2019، بدأ المراقبون بالتنبؤ بأن موجة الأطفال الملكيين لن تتوقف عند هذا الحد، ويمكن أن نرى طفلين ملكيين خلال العام الجديد، سينضمان إلى العائلة المالكة.

وبحسب أليكس أباتي، المتحدث باسم شركة المراهنات البريطانية "لادبروكس" فإنه: "يبدو من المرجح أن يستقبل ويليام وكيت فردا جديدا ضمن أسرتهم في المستقبل القريب".

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وبينما يحتل ويليام المركز الثاني في الأحقية بالعرش بعد أن يتولى والده، الأمير تشارلز منصبه، يليه أولاده في ترتيب تولي العرش، حيث يأتي الأمير جورج في المرتبة الثالثة، ثم الأميرة تشارلوت في المرتبة الرابعة والأمير لويس في المرتبة الخامسة.

وهذا يعني أن الطفل الرابع سيصبح السادس في خط ولاية العرش، ما يدفع الأمير هاري إلى المركز السابع.

وسيصبح طفل ميغان وهاري في المرتبة السابعة في ترتيب العرش، ولكن في حال إنجاب دوق ودوقة كامبريدج طفلا آخر، فإنه سينتقل إلى المرتبة الثامنة.

وليست شركة "لادبروكس" الجهة الوحيدة التي تتوقع استقبال الأمير ويليام وكيت طفلا آخر في العام المقبل، حيث تحدثت تقارير عدة، نقلا عن أصدقاء دوقة كامبريدج، عن إمكانية إنجابها المزيد من الأطفال.

المصدر: إكسبرس