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تعرف على أرخص الوجهات السياحية

مجتمع

تعرف على أرخص الوجهات السياحية
pexels.com/Archie Binamira
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نشر موقع "Skyscanner" المتخصص بشؤون السياحة قائمة بالبلدان التي تعد مناسبة لقضاء عطلة الصيف أو رأس السنة للسائح الروسي، ولا يكلف السفر إليها الكثير من المال.

وللحصول على هذه القائمة، قام الخبراء في الموقع بحساب تكلفة تذاكر السفر من المدن الروسية، والإقامة لمدة أسبوعين في الفنادق، إضافة إلى ثمن الطعام الذي قد ينفقه شخصان في معظم البلدان، وتبين لهم أن هذه التكاليف ستكون الأقل في بيلاروس، وستبلغ 1360 دولارا فقط.

كما ستبلغ تلك التكاليف بالنسبة لشخصين نحو 1438 دولارا في مولدافيا، ونحو 1500 دولار في أرمينيا، وأكثر بنحو 20 دولارا في جورجيا.

pexels.com/Roney John
"تاج محل" في الهند

أما تكلفة السياحة لشخصين في الهند فقدرها الخبراء بـ 1590 دولارا تقريبا، وفي المجر بـ 1700 دولار، وفي المغرب قد يصل هذا المبلغ إلى 1980 دولارا.

المصدر: فيستي

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