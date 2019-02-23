مجرم خطير يتورط مع ملاكمة محترفة! (فيديو)

هجم مجرم من البرازيل على فتاة قدّر أنها ستكون فريسة سهلة، وهددها بإطلاق النار عليها إذا لم تعطه ما طلب.

وقفز اللص "المتمرس" إلى المقعد الخلفي لسيارة بائعة سيارات تبلغ من العمر 31 عاما تدعى، روت دا سيلفا، في مرآب السيارات، لدى قدومها إلى العمل صباحا.

وطلب من الشابة أن تعطيه محفظة نقودها والهاتف الجوال ومفاتيح سيارتها، بعد أن أمسكها من شعرها، وهددها بأنه سيطلق النار عليها إن رفضت أوامره.

وقالت دا سيلفا: "قال إن لديه مسدسا وسوف يطلق النار علي إذا لم أعطه ما طلب. فقررت عدم المقاومة والمجازفة لأنني لم أكن متأكدة مما قاله في البداية".

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لكن دا سيلفا عرفت أن اللص كان يكذب وهو غير مسلح، عندما نظرت في مرآة السيارة، وقررت أن تريه إمكانياتها وما يمكنها فعله، فهجمت عليه وبدأت تضربه بشدة.

وتمكن شهود عيان من تصوير المرحلة الأخيرة من معركتها مع المجرم، حيث أمسكت برقبته بقبضتها القاتلة ولم تفلته حتى قام المجتمعون بربطه من قدميه.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث واحتجزت اللص الذي كان يئن من شدة قبضة الفتاة ويطلب الرحمة. واتضح فيما بعد أن الرجل من أصحاب السوابق، وكان قد سجن سابقا بتهمة الاغتصاب.

وتمكنت روت من التغلب على المجرم بسبب ممارستها للملاكة التايلاندية لمدة 8 سنوات، أصبحت خلالها من أبطال الملاكمة المحليين، وتستعد الآن لخوض مباريات في بطولة عالمية.

المصدر: لايف. رو