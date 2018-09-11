لص يطلق النار على نفسه خلال مطاردة الشرطة له (فيديو)

انتشر فيديو جديد لمطاردة الشرطة الأمريكية لصا، قام بإطلاق النار على نفسه بالخطأ، الأمر الذي أوقعه أرضا وسرع من عملية القبض عليه.

ويظهر المقطع الذي سجلته كاميرا مراقبة، كيف كان اللص يركض في أحد الأحياء السكنية حاملا مسدسا، بينما طارده عنصران من الشرطة.

وخلال ركضه، ضغط اللص بالخطأ على الزناد وأطلق النار على ساقه، ما أدى إلى إصابتها ووقوعه أرضا على الفور، ما مكن العناصر الأمنية من القبض عليه على الفور.

المصدر: وكالات