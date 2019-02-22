بالبث المباشر.. "متعطش للشهرة" يشرب سوائل حتى الموت!

توفي صيني بعد أن أمضى 3 أشهر في تناول كميات كبيرة من السوائل، بما في ذلك زيت الطهي، كجزء من محاولة مشؤومة لتحقيق الشهرة على تطبيق للبث المباشر.

وذكرت التقارير أن الرجل الذي حُددت هويته باسم، تشو، توفي في 31 ديسمبر الماضي، بعد فترة وجيزة من تصوير نفسه بالبث المباشر وهو يشرب الكحول في أحد محلات السوبر ماركت في داليان، بمقاطعة لياونينغ.

En Chine, les gens meurent dans leur incessante poursuite de la célébrité en ligne. Tragique. https://t.co/5YGYT0onim — Thomas Rietzmann (@poplemousse) February 21, 2019

ولم يتم تأكيد سبب الوفاة، ولكن صديقا له (لم يذكر اسمه)، قال: "لم يمت لأنه شرب ذلك اليوم، بل لأنه فعل ذلك مدة 3 أشهر. كان يشرب الجعة ومشروبات أخرى، دون أن يأخذ قسطا من الراحة، ولو ليوم واحد فقط"، وفقا لتقارير "South China Morning Post".

وتعرّض تشو لوعكة صحية في سيارة أجرة، بعد أن غادر السوبر ماركت. واتصل السائق بالشرطة، ونُقل "المتعطش للشهرة" إلى المستشفى حيث أعُلن عن وفاته.

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وشرب تشو سوائل مختلفة يوميا مدة 3 أشهر، وكسب حوالي 74 دولارا أمريكيا في اليوم من متابعي مقاطع الفيديو، التي ينشرها على تطبيق البث المباشر "Liaoliao".

وقال أحد أصدقائه: "في أحد مقاطع الفيديو، جلس ليخبر الناس أنه لا يستطيع القيام بذلك بعد الآن. كان يرتعش، ولكن الناس طالبوه بالاستمرار".

وبحسب ما ورد، تم بث عملية تناول، تشو، للسوائل في عدة منصات افتراضية على تطبيق البث المباشر، مع إشراف رجل يدعى "وانغ" على إحدى تلك المنصات، ويُقال إنه "مسؤول جزئيا" عن وفاته. ولكن أصحاب التطبيق يتحملون أكبر قدر من المسؤولية.

وبهذا الصدد، رد أصحاب تطبيق "Liaoliao" على التقارير التي تفيد بوفاة تشو، من خلال وقف خيار البث المباشر، وحجب الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة. وقالوا: "استجابة لمبادرة (تنظيف الإنترنت لعام 2019) الخاصة بالدولة، أطلقنا حملة ذاتية. وتم إغلاق جميع مقاطع الفيديو حتى إشعار آخر".

المصدر: RT