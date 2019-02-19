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أمريكي يطلق النار على نفسه "احتفالا" بابنته!

مجتمع

أمريكي يطلق النار على نفسه
twitter.com/@houstoninformer
صورة أرشيفية
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أسعف رجل من مدينة هامبل بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المستشفى، بعد أن أطلق النار على نفسه في حفل عيد ميلاد ابنته.

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وذكر موقع "Click2Houston" الإخباري، أن الحادث وقع في 16 فبراير الجاري، عندما كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها السادس عشر.

وقرر والد الفتاة، بهذه المناسبة، الترفيه عن ضيوف الاحتفال بميلاد ابنته وإظهار مهاراته في حمل السلاح. وأخذ بتدوير المسدس حول إصبعه بحركة خفة، وعرض قدراته أمام الحضور. إلا أنه لم يحسب نتائج حركاته البهلوانية بالمسدس، فأطلق النار على نفسه بغير قصد.

ولم يذكر الموقع الإخباري تفاصيل عن حالة الأمريكي، بعد نقله إلى المستشفى، إثر إصابته في بطنه بطلقة من المسدس.

المصدر: لينتا. رو

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