سعودي يطلق النار على قريبه لرفضه الصلح داخل المحكمة!

أقدم مواطن سعودي على إطلاق النار على قريبه أمام محكمة مدينة جازان في السعودية، بعد أن رفض المجني عليه الصلح معه.

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وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الجريمة وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المجني عليه مسن وأطلق عليه الجاني رصاصتين بعد أن خرجا من المحكمة، لرفض الأول للصلح.

وقالت المصادر: "حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملة، وخرج غاضبا من المكتب".

وأضافت المصادر: "المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ وعند خروجه من المبنى تهجم عليه الجاني بسلاحه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس".

وتابعت المصادر: "بادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فورا، وأوقفته رهن التحقيقات".

المصدر: سبق