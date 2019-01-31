نحر طفل أمام أعين والدته يهز السعودية.. ومصادر تكشف التفاصيل!

تحقق الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة بالسعودية في جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شخص على نحر طفل في السادسة من عمره أمام والدته.

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ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، رجحت مصادر أمنية أن يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الجريمة التي هزت المدينة المنورة.

ووقعت الجريمة في أحد المقاهي الواقعة بحي التلال في المدينة المنورة عند الساعة السابعة أمس الأربعاء، حيث أوضح شهود عيان أن الجاني توجه إلى الطفل لينحره بآلة حادة أمام والدته.

وقام رجال الدوريات الأمنية بملاحقة الجاني وضبطته رغم محاولاته مقاومة رجال الأمن، فيما نقلت والدة الطفل إلى المستشفى.

وكشفت معلومات أولية هوية الطفل، وأنه قادم من الأحساء مع أسرته لزيارة المسجد النبوي، حيث لا تزال والدة الطفل ترقد في المستشفى بحالة نفسية متدهورة، عقب الجريمة الشنيعة.

المصدر: عكاظ