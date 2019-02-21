إسعاف طفلة سقطت من الطابق العاشر في الإمارات

نجت طفلة مصرية (19 شهرا) بأعجوبة إثر سقوطها من الطابق العاشر لبناء سكني يقع في إمارة رأس الخيمة، في الإمارات، وما تزال تخضع للعلاج الطبي اللازم.

وتعرضت الطفلة، لين، لجروح خطيرة وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها، بعدما سقطت على سيارة متوقفة أسفل البناء، لتنقل على عجل إلى مستشفى صقر في مدينة رأس الخيمة.

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وبداية، وصف الأطباء حالة الطفلة بالخطيرة، قبل أن تخضع لعمل جراحي طارئ لإيقاف نزيف داخلي تعاني منه، ونقلت بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

ونقلت الطفلة لاحقا إلى مستشفى التوام في مدينة العين، بواسطة طائرة مروحية طبية، لكي تتابع تلقي العلاج الطبي.

وجرت الحادثة عندما غافلت الطفلة أمها وصعدت على كرسي أسفل النافذة المفتوحة، لتسقط منها على زجاج السيارة، الذي ساهم في امتصاص صدمة السقوط. كما أن الأم لم تتمكن من إمساك ابنتها، بعد أن لاحظت متأخرة اقترابها من النافذة.

المصدر: صحيفة البيان