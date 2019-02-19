ولادة طبيعية على متن طائرة! (فيديو)

انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور ولادة امرأة على متن طائرة نقل ركاب.

وذكرت قناة "NBC 6 News" التلفزيونية، أن إحدى راكبات رحلة الخطوط الجوية "JetBlue" المتجهة من مدينة سان خوان في بورتوريكو إلى مدينة فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدت طفلها على متن الطائرة.

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وصور شاهد عيان من ركاب الطائرة فيديو يظهر المسافرين وهم يراقبون الطاقم الطبي للطائرة، الذي ساعد الحامل خلال ولادتها المفاجئة.

وقالت مديرة اتصالات شركة الخطوط الجوية، جينيفر دانغ: "نشكر أفراد الطاقم والأطباء الذين كانوا على متن الرحلة، لاستجابتهم السريعة ومساعدتهم في توليد الحامل".

وأصدرت شركة طيران "JetBlue" بيانا رسميا جاء فيه: "نعطي طيور اللقلق يوم عطلة (إشارة لأفراد طاقم الرحلة)، الأم بخير ونود أن نذكر بأننا أطلقنا تسمية (Born to be Blue) على هذه الرحلة تكريما لأصغر زبون لدينا".

What an amazing coincidence our brand NEW #BabyBlue born at #BornToBeBlue aircraft @JetBlue@HelloJetBlue Thank you to our amazing IF crew and Angie AO Leader for suprising and delight this new mom!#Culturepic 🛫 👶 pic.twitter.com/807iDKNjcD — Y. Ramos (@YQRamos) 16 февраля 2019 г.

المصدر: لينتا. رو