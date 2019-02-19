 
مباشر
عاجل
لافروف: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وإنشاء دويلة شرق الفرات

ولادة طبيعية على متن طائرة! (فيديو)

مجتمع

ولادة طبيعية على متن طائرة! (فيديو)
picture alliance-© Markus Mainka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh9y

انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور ولادة امرأة على متن طائرة نقل ركاب.

وذكرت قناة "NBC 6 News" التلفزيونية، أن إحدى راكبات رحلة الخطوط الجوية "JetBlue" المتجهة من مدينة سان خوان في بورتوريكو إلى مدينة فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ولدت طفلها على متن الطائرة.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية
بريطانية علمت بحملها بعد ولادة طفلتها!

وصور شاهد عيان من ركاب الطائرة فيديو يظهر المسافرين وهم يراقبون الطاقم الطبي للطائرة، الذي ساعد الحامل خلال ولادتها المفاجئة.

وقالت مديرة اتصالات شركة الخطوط الجوية، جينيفر دانغ: "نشكر أفراد الطاقم والأطباء الذين كانوا على متن الرحلة، لاستجابتهم السريعة ومساعدتهم في توليد الحامل".

وأصدرت شركة طيران "JetBlue" بيانا رسميا جاء فيه: "نعطي طيور اللقلق يوم عطلة (إشارة لأفراد طاقم الرحلة)، الأم بخير ونود أن نذكر بأننا أطلقنا تسمية (Born to be Blue) على هذه الرحلة تكريما لأصغر زبون لدينا".

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العشرات يقاطعون الأسد ليلقوا قصائدهم!