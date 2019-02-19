روسيا تغلق ضريح "لينين" مؤقتا

أعلنت بلدية العاصمة الروسية موسكو أن ضريح القائد السوفيتي الراحل فلاديمير لينين، أغلق مؤقتا أمام الزوار لأسباب تقنية.

وذكر موقع "تاس" الروسي أن الضريح سيبقى مغلقا أمام الزوار، من يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، وحتى 16 أبريل المقبل، بسبب أعمال الصيانة.

كما أشار الموقع إلى أن القائمين على الضريح سيزودونه من الداخل بتقنيات إضاءة وتكييف جديدة لحفظ جثمان القائد السوفيتي من التلف. كما ستتم معالجة الجثمان المحنط بمواد عطرية وكيميائية خاصة تمنع تحلله.

Sputnik

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توفي الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين، في 21 يناير 1924، وقررت روسيا تحنيط جثمانه. وبعد الوفاة بعدة أشهر، بني له ضريح في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية، حيث وضع داخله الجثمان في تابوت مغطى بالزجاج، ومنذ ذلك الحين أصبح الضريح مزارا للسياح وزوار العاصمة ومحبي الحقبة الشيوعية.

المصدر: تاس