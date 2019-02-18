"ثورة البدينات" في وجه أسبوع الموضة بلندن!

تمردت مجموعة من النساء البدينات في لندن على "أسبوع الموضة الناقص" الذي لم يشملهن لا من قريب أو بعيد.

وذكرت صحيفة مترو، أن الممثلة الأمريكية، هيلي هاسيلهوف، البالغة من العمر 26 عاما، قادت مظاهرة نسائية وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على أسبوع الموضة الذي استثنى البدينات من أزيائه.

Check out a great #article Пристыженные тучные женщины обиделись на мир и запротестовали https://t.co/lov5W4qfrk — 123 (@kindelov) 18 февраля 2019 г.

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وحملت النسوة اللواتي يرتدين مقاسات الألبسة الكبيرة "Plus Size" ومن يساندهن، لافتات تحمل شعارات "لا يجب أن يخجل منا عالم الموضة" و"جمالنا لا يقاس" و"الموضة يجب أن تلهمنا".

وكتبت النسوة على قمصانهن مجموعة عبارات تدل على مهنهن وذكائهن، في محاولة لنقل رسالتهن إلى العالم، بأن الجسد الجميل ليس أهم شيء في المرأة، كـ "سيدة أعمال" و"فنانة" ومديرة فنية".

كما اتهمت النسوة مصممي الأزياء المشاركين بأسبوع الموضة في لندن بتجاهل المتحولين جنسيا أيضا.

المصدر: مترو