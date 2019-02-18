مصر.. أجانب يذبحون كلبا بوحشية قبل أكله

تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو قيل إنه يصور "عمالا صينيين" في مدينة حلوان المصرية وهم يذبحون أحد الكلاب الشاردة بوحشية بغرض أكل لحمه.

وذكر رواد في "فيسبوك" أن الحادث وقع في مصنع للطوب بمنطقة عرب أبو ساعد في حلوان، ودعوا الأجهزة المختصة للتحقيق مع الجناة.

وخصص برنامج في قناة تلفزيونية مصرية حلقة حول الحادث، أدلى خلالها المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية محمد القرش بتعليق بالخصوص.

مصر : عمال صينيون يأكلون كلاب في حلوان — m.zanada (@m_zanada) February 17, 2019

المصدر: يوتيوب + اليوم السابع