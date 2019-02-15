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مجهول "يحرق" راكب مترو في باريس بمادة مجهولة!

مجتمع

مجهول
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صورة أرشيفية
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هاجم شخص مجهول راكبا، في الخط الأول لمترو مدينة باريس، وصب عليه مادة حمضية حارقة.

وذكر موقع "france info"، أن الحادث المأساوي حصل بين محطتي باستيا وغار دي ليون على الخط الأول لمترو الأنفاق في العاصمة الفرنسية.

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صورة أرشيفية
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وهرب الجاني مباشرة بعد أن أصاب الراكب بحروق خطيرة في وجهه ويديه. ونقل الضحية إلى المستشفى بعد أن قدمت له إسعافات أولية في مكان الحادث، وهو الآن يخضع للعناية المركزة بسبب حروقه البالغة.

وتتعقب السلطات المختصة في باريس آثار المجرم الفار، بعد أن أرسلت عينة من المادة الحمضية التي احترق بها الراكب في المترو للتحليل.

المصدر: لايف. رو

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