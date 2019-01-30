شاهد قمة التهذيب لركاب المترو في اليابان!

حاز فيديو يصور احترام وصبر ركاب قطار الأنفاق الياباني، نشر على موقع "Reddit‎"، إعجاب المتابعين وحقق انتشارا واسعا.

ويبرز تسجيل الفيديو موظف خدمة محطة المترو الذي ينتظر وصول القطار بكامل أناقته وهو يحمل "سلما محمولا"، ثم يضعه عند مدخل العربة لدى وصول القطار خدمة لامرأة تتنقل بكرسي متحرك.

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كما تظهر مشاهد الفيديو اللاحقة وقوف جميع من في عربة القطار، بهدوء تام بانتظار خروج المرأة على كرسيها المتحرك، مفسحين لها الطريق بالكامل.

وتسبب هذا الموقف المهذب الذي سلكه ركاب المترو، بردود فعل متباينة في التعليقات على الفيديو. ورأى بعض المستخدمين أن أسباب هذا السلوك تكمن في الاختلافات الثقافية للشعوب، فقد أطلق على اليابانيين "التجمعات" بدلا من "الأفراد" في المجتمعات الأوروبية.

ورأى آخرون في هذا التصرف حالة فريدة من نوعها، ففي حالات أخرى، يتسابق اليابانيون عادة لركوب العربات المزدحمة أثناء ذروة حركة السير في أيام العمل.

المصدر: لينتا. رو