رانيا يوسف تستنكر زج اسمها في قضية الفيديوهات الإباحية

View this post on Instagram

يا تري هل عندكم دين وضمير واخلاق وشجاعه الاعتذار علي اسمي وسمعه بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه علي السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات انا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي او قال عليا كلمه مسيئة في حقي او في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار 🙏🙏🙏🙏