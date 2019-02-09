أب ينتحر بعد "قتل" طفله الرضيع!

عثر على أب ورضيعه ميتين في سيارة مركونة في طريق ناء في غابات "Beerwah" الأسترالية، وترجح الشرطة احتمالية أن يكون الأب قد قتل ابنه ثم انتحر.

إقرأ المزيد

ولوحظ اختفاء الرضيع ووالده قبل يومين من العثور على جثتيهما، في حين ترجح الشرطة أن والده أقله إلى تلك المنطقة البعيدة وأقدم على قتله، ليباشر بقتل نفسه بعدها.

وكان أقارب العائلة قد تحدثوا عن علاقة متوترة بين أب الرضيع ويليام وأمه، إذ لم يكونا يقيمان في مسكن واحد، كما أن محكمة أسترالية قد خذلت مطالبة الأم بإبعاد الرضيع عن أبيه، لأسباب لم تذكرها وسائل الإعلام المحلية.

كما تحدث الأقارب عن حالة الأم الصعبة بعد تلقيها الخبر المفجع، خاصة أنها حاولت جاهدة إبعاد صغيرها عن والده.

المصدر: Newshub