 
مباشر

7 قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lepk

لقي 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم وأصيب آخرون في حادث مرور وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر في الشرطة: "في التاسعة والربع من صباح اليوم، انقلبت حافلة لنقل الركاب، وانزلقت إلى قناة على حافة طريق السيارات السريع "كالوغا فيازما"، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

إقرأ المزيد
مقتل 6 أشخاص بحادث سير في تايلاند

وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوغا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.

المصدر: إنترفاكس   

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد انسحاب واشنطن.. بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة الصواريخ