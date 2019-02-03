7 قتلى في انقلاب حافلة تقل 33 طفلا قرب موسكو

لقي 7 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم وأصيب آخرون في حادث مرور وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوغا جنوب غربي العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر في الشرطة: "في التاسعة والربع من صباح اليوم، انقلبت حافلة لنقل الركاب، وانزلقت إلى قناة على حافة طريق السيارات السريع "كالوغا فيازما"، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

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وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوغا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.

المصدر: إنترفاكس