مقتل 6 أشخاص بحادث سير في تايلاند

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب حوالي 50 آخرون بحادث مرور تعرضت له حافلة سياحية بطابقين في تايلاند، وهي في رحلة داخلية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست"، عن الشرطة أن الباص كان متوجها من بانوم بري إلى بانكوك، وانقلب في قرب منطقة خلونج لوانغ.

وأشارت الشرطة، إلى أن سائق الباص حاول تجنب اصطدام حافلته بسيارة كانت في الأمام خلال هطول مطري غزير، واستخدم الفرامل بحدة مما تسبب في انحراف الحافلة وفقدان السيطرة عليها وانقلابها.

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وذكرت الصحيفة، أن الحادث أسفر عن مقتل رجل وأربع نساء ورضيع، وإصابة عدد كبير من الركاب الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وتشهد تايلاند بشكل دوري حوادث مرور دامية غالبا ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بسبب الوضع التقني المتدهور لوسائط النقل والطرق الجبلية الوعرة وتهور السائقين.

المصدر: نوفوستي