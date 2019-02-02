إنذار يدخل صواريخ إسكندر في وضعية القتال

أدخلت منظومات الصواريخ من طراز "اسكندر إم" في المنطقة العسكرية الغربية حالة التأهب، بإنذار يأتي ضمن تدريبات مقر القيادة الاعتيادية في مقاطعة إيفانوفو شمال شرقي العاصمة موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام، يشارك أكثر من 300 فرد وأكثر من 60 وحدة من المعدات الخاصة في التدريبات، الجارية في المنقطة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن زحف القوات كان بشكل مشترك، مؤكدة تنفيذ عمليات التحميل على منصات السكك الحديدية بنجاح.

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المصدر: وسائل إعلام روسية