ماذا يتوقع خبير روسي معروف لرئاسة مادورو؟!

توقع دميتري رازوموفسكي، مدير معهد دراسات أمريكا اللاتينية بأكاديمية العلوم الروسية، أن يحتفظ رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بالسلطة على المدى القصير، ولكن ليس على مدى متوسط وبعيد.

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وقال الخبير رازوموفسكي في منتدى تحت عنوان: مادورو ليس وحده، لماذا تعتبر الأحداث في فنزويلا مهمة للغاية؟"، قال: "على المدى القصير، مادورو يمكن أن يحتفظ بمنصبه. لأننا، من حيث المبدأ، نستخف قليلاً وعلى الدوام بمدى رسوخ الأنظمة الشمولية. ما زال ثلث الناخبين يؤيدون مادورو، أي أنه يمتلك دائرته الخاصة من الدعم الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من كل محاولات إغراء القوات المسلحة، فهي ما زالت تؤيده وتدعمه".

واعتبر هذا الخبير، أن مادورو لن يصمد على المدى المتوسط ​​- أي خلال بضعة أشهر أوستة أشهر وأكثر - على الأرجح. وأكد الخبير على أن النخبة الحاكمة ستصمد إذا ما تمكنت من ترشيح مرشح بديل جديد، ولكن حتى الآن لم يتم بحث اسم هذا المرشح ليكون ظاهرا.

وحتى الآن، تنكر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، كل من البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى، تنكر شرعية رئاسة مادورو وتعترف بوضع غريمه، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للدولة.

المصدر: نوفوستي