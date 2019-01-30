مادورو: هدف واشنطن الأساسي هو نفطنا وثرواتنا الطبيعية.. وروحنا المقاومة

اعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن الهدف الرئيسي لأمريكا في بلاده هو الاستيلاء على نفطها وثرواتها الأخرى، وتحطيم الروح المقاومة لشعبها ضد الاستعمار الجديد في أمريكا اللاتينية.

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وردا على سؤال عن سبب تدخل واشنطن في شؤون بلاده على هذا الشكل الجاري حاليا؟ قال مادورو في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي هو الحصول على النفط الفنزويلي، لأن لدينا أكبر احتياطي معتمد من النفط في العالم، ونعتمد ما سيكون أكبر احتياطي أيضا من الذهب في العالم، ولدينا رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ولدينا احتياطيات كبيرة من الماس، واحتياطيات ضخمة من مياه الشرب، والألمنيوم، والحديد، والكولتان، نحن قوة في مجال موارد الطاقة والموارد الطبيعية".

وأضاف الرئيس الفنزويلي الشرعي: "أما السبب الثاني فهو أيديولوجي، ويهدف لتدمير المثال، والفكرة، وروح سيمون بوليفار.. لإنهاء هذه الروح - معنويا وثقافيا وسياسيا، والمضي قدما دون أي مقاومة للاستعمار الجديد في بلدان أمريكا اللاتينية".

وبحسب مادورو، فإن الولايات المتحدة تعتبر أمريكا اللاتينية "الفناء الخلفي" لها. "ونحن نقول إننا لسنا الفناء الخلفي لأي شخص، نحن جمهوريات مستقلة".

وشجع الرئيس الفنزويلي مادورو الشركات الأمريكية، بما فيها شركات النفط، على مواصلة الاستثمار في بلاده، قائلا:"أقول للمستثمرين الأمريكيين في مجال النفط والغاز والسياحة والتكنولوجيا والذهب والماس: على الرغم من العلاقات المتوترة بيننا وترامب، نرحب بكم، ندعوكم للاستثمار والعمل في فنزويلا".

وأكد الرئيس الفنزويلي "يجب ألا نسمح لهذا التوتر أن يمنع الاستثمارات الأمريكية في فنزويلا. نحن سعداء بها".

وكشف مادورو أن أكثر من ثلاثة آلاف شركة أمريكية مدرجة حاليا في السجل الفنزويلي للشركات التجارية، وشركات مثل شيفرون، تعمل في مجال النفط في فنزويلا.

المصدر: نوفوستي