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بالفيديو.. عاصفة ثلجية تضرب موسكو

أخبار روسيا

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اجتاحت عاصفة ثلجية ترافقها رياح قوية وتراكم الجليد في الطرق، اليوم السبت، العاصمة الروسية موسكو.

ودعت وزارة الطوارئ المواطنين في رسائل إلكترونية موزعة عبر الهاتف اليوم إلى الحذر والتحلي باليقظة وعدم السير تحت هياكل هشة والأشجار التي قد تقلعها الرياح العاتية التي قد تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية.

وتسبب هطول الثلوج الكثيف بحالة من الشلل في حركة السير والنقل بعدة أحياء في العاصمة موسكو، ودعت السلطات المواطنين إلى الامتناع عن ركوب سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام.

وأسفرت العاصفة المستمرة حتى كتابة الخبر عن إرجاء عدد من الرحلات في مطارات العاصمة.

وقرر مركز الأرصاد الجوية تمديد "الحالة الصفراء" من الخطر الجوي في العاصمة وضواحيها حتى يوم غد الأحد، وذلك يعني أن الحالة الجوية تشكل "خطرا محتملا".

المصدر: وكالات

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