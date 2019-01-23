الكشف عن تفاصيل مفاوضات طاقم الطائرة الروسية مع الخاطف

كشف ربان طائرة "بوينغ" الروسية التي حاول أحد الركاب اختطافها عن تفاصيل مفاوضات الطاقم مع الخاطف.

وذكر الطيار رستم تسيباكين أنه تمكن من تطمين الخاطف الذي كان يطالب بالتوجه إلى أفغانستان، ما سمح بهبوط الطائرة في مدينة خانتي مانسيسك الروسية والقبض على الخاطف.

وقال الطيار: "قدمنا له معلومات مفادها أن الوقود لن يكون كافيا للوصول إلى المطار الذي كان يرغب بالهبوط فيه، واتفقنا معه على الهبوط في خانتي مانسيسك للتزود بالوقود قبل التوجه إلى أفغانستان".

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وأضاف أن المفاوضات مع الخاطف المدعو بافيل شابوفالوف أجرتها المضيفات، ولم يدخل شابوفالوف قمرة القيادة، وأن المعلومات الأولية عن وجود سلاح لدى الخاطف كشفت عنها المضيفات أيضا.

يذكر أن بافيل شابوفالوف حاول اختطاف طائرة ركاب "بوينغ 737"، التي كانت تنفذ رحلة داخلية بين سورغوت وموسكو، أمس الثلاثاء. وطالب الخاطف بتغيير مسار الطائرة والتوجه إلى أفغانستان، مدعيا بأن لديه سلاحا يهدد به.

وقام الطاقم بهبوط اضطراري في مدينة خانتي مانسيسك، حيث تم القبض على الخاطف، دون العثور على أي سلاح أو متفجرات بحوزته أو على متن الطائرة. وخلال الاستجواب لم يتمكن الشخص الموقوف من تفسير سبب تصرفاته، ويجري في الوقت الحالي التحقيق معه، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات نفسية.

المصدر: نوفوستي