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حالة مختطف الطائرة الروسية بنظر المضيفات

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حالة مختطف الطائرة الروسية بنظر المضيفات
Sputnik
طائرة ايروفلوت التي نفذت الرحلة SU1515 "سورغوت-موسكو "، وتعرضت للخطف
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تحدثت مضيفات الطائرة الروسية، التي تعرضت لمحاولة الاختطاف يوم أمس، عن سلوك الخاطف وموقفهن تجاهه.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت المضيقة ماريا نيكولينا، إن خاطف الطائرة التي كانت متجهة في الرحلة الجوية سورغوت-موسكو، لم يكن ثملا وتصرف بشكل طبيعي في البداية.

وأضافت زميلتها إيفا كريسيك: "كان حديثه طبيعيا ومتناسقا. ولم تصدر منه رائحة الخمر، وأعتقد أنه لم يكن تحت تأثير المخدرات. لذلك أخذنا كلماته على محمل الجد".

وأشارت إلى أن الرجل، طالب بتغيير مسار الرحلة، بعد 30 دقيقة من بدء الرحلة.

ويوم أمس، 22 يناير، أعلنت سلطات الطيران المدني الروسية، أن أحد الركاب "أثناء رحلة، سورغوت موسكو طالب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، لكن الطاقم تمكن من إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

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وهبطت الطائرة لاحقا بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومترا عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد، حيث تم القبض عليه.

وكان على متن الطائرة 69 راكبا بينهم طفل، وأكدت لجنة مكافحة الإرهاب أن أحدا منهم أو من أفراد الطاقم لم يصب بأذى جراء الحادث وعملية التوقيف.

المصدر: لينتا رو

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