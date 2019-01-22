فشل محاولة خطف طائرة ركاب روسية وسط البلاد

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول اليوم الثلاثاء خطف طائرة ركاب روسية وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول بافل، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان ثملا عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة.

Пассажир, требовавший поменять курс рейса Сургут-Москва на Афганистан, задержан https://t.co/LYrWbdzrlRpic.twitter.com/wIvietzryU — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وكانت مصادر في خدمة مراقبة الحركة الجوية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه "أثناء رحلة، سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة لاحقا بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومترا عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

⚡️Самолет Сургут — Москва заходит на посадку в Ханты-Мансийске pic.twitter.com/mT5XdeL20j — НТВ (@ntvru) January 22, 2019

وكان على متن الطائرة 69 راكبا بينهم طفل، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني إن الرجل قد يواجه تهمة محاولة خطف طائرة، ما قد يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 سنة إذا كان مسلحا.

المصدر: وكالات