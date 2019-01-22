 
مباشر
عاجل
تاس: الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك

محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة "آيرفلوت" الروسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

أخبار روسيا

محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة
Reuters Maxim Shemetov
طائرة تابعة لشركة ايروفلوت (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcrx

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وقال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لإنترفاكس: "أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة سورغوت-موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان"، ولا معلومات عن الغرض من ذلك.

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهي موجودة حاليا بالقرب من مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي عمره 41 عاما.

وحسب آخر المعلومات، فإن الطائرة تستعد للهبوط في مطار خانتي مانسيسك.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راكب يطالب بتحويل رحلة طيران داخلي في روسيا إلى أفغانستان