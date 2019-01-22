محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة "آيرفلوت" الروسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "أيروفلوت" سورغوت - موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وقال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لإنترفاكس: "أثناء الرحلة، طالب أحد ركاب رحلة سورغوت-موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان"، ولا معلومات عن الغرض من ذلك.

⚡️Похоже, самолет летевший в Москву из Сургута, на котором пассажир потребовал взять курс на Афганистан, возвращается в Сургут или садится в Ханты-Мансийске. pic.twitter.com/u5wDyHkDoz — Александр Коц (@sashakots) January 22, 2019

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، مشيرا إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهي موجودة حاليا بالقرب من مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي عمره 41 عاما.

⚡️Самолет Сургут — Москва заходит на посадку в Ханты-Мансийске pic.twitter.com/mT5XdeL20j — НТВ (@ntvru) January 22, 2019

وحسب آخر المعلومات، فإن الطائرة تستعد للهبوط في مطار خانتي مانسيسك.

يتبع...