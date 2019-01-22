 
مباشر
عاجل
تاس: الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك

محامي المتهم الأمريكي بالتجسس على روسيا يؤكد حمل موكله وثائق سرية عن روسيا لحظة اعتقاله

أخبار روسيا

محامي المتهم الأمريكي بالتجسس على روسيا يؤكد حمل موكله وثائق سرية عن روسيا لحظة اعتقاله
Sputnik
مبنى محكمة مدينة موسكو - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcrw

قال فلاديمير جيريبينكوف محامي الدفاع عن الأمريكي بول ويلان الموقوف في موسكو بتهمة التجسس، إن رجال الأمن عثروا في حوزة موكله لدى اعتقاله على وثائق تحمل أسرارا عن روسيا.

وأضاف المحامي في حديث لوكالة "نوفوستي": "يؤكد التحقيق، أنه كان يحمل معلومات سرية خلال اعتقاله. أجل، كان يحمل بعض المعلومات، والسؤال: هل لها علاقة بأسرار الدولة الروسية فعلا؟ من جهتي أؤكد أنها تتسم بهذا الطابع، أما باقي الأمور فلا يمكنني التعليق عليها".

إقرأ المزيد
وزارة الخارجية الروسية
لافروف: ويلان تم القبض عليه بالجرم المشهود ويوجد نحو 20 أمريكيا في السجون الروسية

وأشار المحامي إلى أن موكله لا يزال قيد الحبس على ذمة التحقيق في موسكو، واليوم ستنظر محكمة مدينة موسكو في مطالب النيابة ضده.

وتم توقيف الأمريكي بول ويلان في موسكو في 28 ديسمبر متلبسا بنشاط تجسسي، ولا يزال موقوفا بتهمة التجسس منذ حينه.

وقال ديفيد ويلان شقيق المعتقل، إن أخاه وصل إلى موسكو مدعوا لحفل زفاف، وأنه خدم سابقا في مشاة البحرية الأمريكية.

وذكر أن عائلته توجهت إلى الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، وسفارة الولايات المتحدة لدى موسكو مناشدة بذل كل الجهود للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راكب يطالب بتحويل رحلة طيران داخلي في روسيا إلى أفغانستان