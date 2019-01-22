محامي المتهم الأمريكي بالتجسس على روسيا يؤكد حمل موكله وثائق سرية عن روسيا لحظة اعتقاله

قال فلاديمير جيريبينكوف محامي الدفاع عن الأمريكي بول ويلان الموقوف في موسكو بتهمة التجسس، إن رجال الأمن عثروا في حوزة موكله لدى اعتقاله على وثائق تحمل أسرارا عن روسيا.

وأضاف المحامي في حديث لوكالة "نوفوستي": "يؤكد التحقيق، أنه كان يحمل معلومات سرية خلال اعتقاله. أجل، كان يحمل بعض المعلومات، والسؤال: هل لها علاقة بأسرار الدولة الروسية فعلا؟ من جهتي أؤكد أنها تتسم بهذا الطابع، أما باقي الأمور فلا يمكنني التعليق عليها".

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وأشار المحامي إلى أن موكله لا يزال قيد الحبس على ذمة التحقيق في موسكو، واليوم ستنظر محكمة مدينة موسكو في مطالب النيابة ضده.

وتم توقيف الأمريكي بول ويلان في موسكو في 28 ديسمبر متلبسا بنشاط تجسسي، ولا يزال موقوفا بتهمة التجسس منذ حينه.

وقال ديفيد ويلان شقيق المعتقل، إن أخاه وصل إلى موسكو مدعوا لحفل زفاف، وأنه خدم سابقا في مشاة البحرية الأمريكية.

وذكر أن عائلته توجهت إلى الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، وسفارة الولايات المتحدة لدى موسكو مناشدة بذل كل الجهود للإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي