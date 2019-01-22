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موسكو تعلن رسميا مقاطعة مؤتمر وارسو الدولي حول الشرق الأوسط

أخبار روسيا

موسكو تعلن رسميا مقاطعة مؤتمر وارسو الدولي حول الشرق الأوسط
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تشارك في قمة وارسو الدولية بشأن الشرق الأوسط المزمع عقدها الشهر المقبل.

وقالت الخارجية في بيان، إن الجانب الروسي، بعد اطلاعه بعناية على جدول أعمال المنتدى وبرنامجه قرر عدم المشاركة فيه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تلقت دعوة للمشاركة في منتدى وارسو، لكنه شكك في جدواه نظرا لأن أجندته سخرّت بشكل أساسي لخدمة السياسة الأمريكية الهادفة لردع طهران.

وأوضح لافروف كذلك، أن الدعوة التي تلقتها روسيا تنص على أن الوثيقة الختامية، تعدّها فقط الولايات المتحدة وبولندا بدون مشاركة الدول الأخرى في ذلك.

والأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط، وخاصة حول إيران، الشهر القادم في بولندا.

المصدر: وكالات

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