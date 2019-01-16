لافروف يعرب عن شكوك روسيا في جدوى القمة الدولية حول الشرق الأوسط في بولندا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن شكوك روسيا في جدوى القمة، التي تنظمها الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط في بولندا، منتصف الشهر المقبل.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم الأربعاء: "لقد تسلمنا دعوة. وتسلمنا تفاصيل جدول الأعمال، الذي يتمحور بالأساس حول مناقشة الصراع في سوريا، واليمن، ومسألة البرنامج الصاروخي الإيراني، ونشاط إيران في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن القضية - المفتاح، الصراع العربي – الإسرائيلي، لا توجد على جدول اللقاءات المقترحة في بولندا.

وأضاف لافروف: "يتشكل انطباع أن جدول أعمال القمة موجه لخدمة النهج الأمريكي لاحتواء إيران في المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذا موقف الولايات المتحدة المعلن، والاجتماع في وارسو، واضح أنه موجه لهذه المسألة بالذات".

وأوضح أن الدعوة التي تلقتها روسيا تنص على أن الوثيقة الختامية، تعدّها فقط الولايات المتحدة وبولندا بدون مشاركة الدول الأخرى في ذلك.

وقال لافروف إن هذه الطريقة غير مقبولة في الشؤون الدولية، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة فإن "نحو 50 وزيرا تمت دعوتهم ليضفي حضورهم شرعية على الوثيقة، التي ستكتبها الولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، لدينا شكوك كبيرة في أن مثل هذا الاجتماع يمكنه المساعدة بشكل بناء في حل مشاكل منطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط، وخاصة حول إيران، الشهر القادم في بولندا.

المصدر: نوفوستي