روسيا تتعمد بمياه الأردن

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا اليوم بعيد الغطاس، حيث تقام القداديس الدينية في الكنائس وشعائر مباركة مياه الأنهار، ويتعمد المؤمنون بمياه البحيرات والأنهار المتجمدة.

فتح ثغرة في الجليد على شكل صليب ومباركة المياه والاستحمام في المياه الباردة، طقوس تصاحب الاحتفال بعيد الغطاس أو عيد التجلي الإلهي في روسيا منذ قرون، وكل واحدة من هذه الفجوات في جليد الأنهار والبحيرات تسمى أردنا، تيمنا بنهر الأردن المبارك الذي تعمد فيه السيد المسيح.

يعد عيد الغطاس من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية وأقدمها إلى جانب عيدي الفصح والميلاد، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنى روحيا خاصا بصفته اختبارا للجسد والروح وتطهيرا لهما في أردن روسيا.

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وبدأ المؤمنون بالغطس في المياه المتجمدة الليلة الماضية عشية العيد، حيث خصصت السلطات مواقع محددة للغطس، ويتولى رجال الطوارئ والفرق الطبية مهام الحفاظ على سلامة المواطنين أثناء فعاليات الغطس، التي تستمر حتى مساء اليوم، في حين تقام يومي السبت والأحد قداديس العيد في كنائس وكاتدرائيات البلاد.

وفي العام الماضي شارك في مراسم الغطس في العاصمة موسكو وحدها حوالي 166 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المشاركين على نطاق البلاد مليونا ونصف مليون نسمة.

المصدر: وكالات