اصطدام قاذفتي "سو-34" في الشرق الأقصى الروسي

أكدت وزارة الدفاع الروسية اصطدام قاذفتين من نوع "سو-34" أثناء تحليق روتيني شرقي البلاد اليوم الجمعة، مضيفة أن طاقمي الطائرتين تمكنا من القفز بالمظلة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القاذفتين كانت تنفذان تحليقا تدريبيا دون ذخيرة على متنهما، وذكرت أن طائرة ومروحيتين عسكرية شرعت في البحث عن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين.

وحسب البيان، فإن الحادث وقع على بعد 35 كيلومترا من الساحل فوق مياه بحر اليابان.

من جانبها، ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر أمني أن منطقة الكارثة تقع في مياه مضيق تارارسكي الفاصل بين إقليم خاباروفسك وجزيرة ساخالين شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع، أنه تم تعليق كافة التحليقات لقاذفات "سو-34" فوق كافة الأراضي الروسية، بسبب حادث الطائرتين في الشرق الأقصى.

المصدر: وكالات