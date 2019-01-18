 
مباشر
عاجل
لافروف: بوتين وافق على مقترح ميركل إرسال خبراء ألمان إلى منطقة مضيق كيرتش

اصطدام قاذفتي "سو-34" في الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

اصطدام قاذفتي
Sputnik Ilya Pitalev
قاذفة "سو-34"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc5c

أكدت وزارة الدفاع الروسية اصطدام قاذفتين من نوع "سو-34" أثناء تحليق روتيني شرقي البلاد اليوم الجمعة، مضيفة أن طاقمي الطائرتين تمكنا من القفز بالمظلة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القاذفتين كانت تنفذان تحليقا تدريبيا دون ذخيرة على متنهما، وذكرت أن طائرة ومروحيتين عسكرية شرعت في البحث عن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين.

وحسب البيان، فإن الحادث وقع على بعد 35 كيلومترا من الساحل فوق مياه بحر اليابان.

من جانبها، ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر أمني أن منطقة الكارثة تقع في مياه مضيق تارارسكي الفاصل بين إقليم خاباروفسك وجزيرة ساخالين شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع، أنه تم تعليق كافة التحليقات لقاذفات "سو-34" فوق كافة الأراضي الروسية، بسبب حادث الطائرتين في الشرق الأقصى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مذيع حوار السيسي المثير للجدل يقع في خطأ فادح سببه مصر