تحييد 3 مسلحين خلال اشتباك مع القوات الأمنية في داغستان
Sputnik Abdula Magomedov
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أفادت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بتصفية 3 مسلحين أثناء اشتباك على الطريق الفدرالي السريع في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.
وأوضحت الهيئة أن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة على القسم كيزيليورت – محج قلعة من الطريق الفدرالي السريع "كافكاز (القوقاز)" هاجموا ضباط شرطة المرور.
وأضافت: "بناء على طلب من ضباط الأمن بوقف السيارة، وإلقاء الأسلحة والاستسلام للسلطات، فتح المسلحون النار من بنادقهم الآلية.. نتيجة للاشتباك الذي أعقب ذلك، تم تحييد ثلاثة مجرمين".
المصدر: نوفوستي
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