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تحييد 3 مسلحين خلال اشتباك مع القوات الأمنية في داغستان

أخبار روسيا

تحييد 3 مسلحين خلال اشتباك مع القوات الأمنية في داغستان
Sputnik Abdula Magomedov
عملة أمنية في داغستان الروسية (صورة أرشيفية)
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أفادت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بتصفية 3 مسلحين أثناء اشتباك على الطريق الفدرالي السريع في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

وأوضحت الهيئة أن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة على القسم كيزيليورت – محج قلعة من الطريق الفدرالي السريع "كافكاز (القوقاز)" هاجموا ضباط شرطة المرور.

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وأضافت: "بناء على طلب من ضباط الأمن بوقف السيارة، وإلقاء الأسلحة والاستسلام للسلطات، فتح المسلحون النار من بنادقهم الآلية.. نتيجة للاشتباك الذي أعقب ذلك، تم تحييد ثلاثة مجرمين".

المصدر: نوفوستي

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