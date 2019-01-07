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بوتين يضمر أمنية لم يبح بها لأحد

أخبار روسيا

بوتين يضمر أمنية لم يبح بها لأحد
Sputnik
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واصل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم زيارته لمدينة بطرسبورغ مسقط رأسه في شمال غربي روسيا، وشارك هناك في عدة فعاليات شعبية واجتماعية.

وزار بوتين معرض التماثيل الجليدية في قلعة بطرس وبولس في المدينة، ووضع على أحد التماثيل المنحوتة من الجليد هناك قطعة نقدية، وضمر أمنية في نفسه في تقليد متبع في روسيا طلبا لحسن الطالع، كغيره من زوار معرض نحوت الجليد المؤمنين بهذا التقليد الذي هو فكاهي في معظمه.

وطبعا بقيت أمنية الرئيس بوتين مجهولة إذ لم يفصح عنها للصحفيين ورواد المعرض.

المصدر: وكالات

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