بوتين يضبط ساعة بطرسبورغ

أفادت وكالة " نوفوستي"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق النار من مدفع D-30، إيذانا ببدء الاحتفالات الشعبية في قلعة بطرس وبولس في مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا.

ووقف إلى جانب الرئيس بوتين وشاركه عملية الإطلاق التقليدي للقذيفة، الذي يتم يوميا في منتصف النهار، فلاديمير بينديت حامل لقب "معماري بطرسبورغ الفخري" الذي احتفل في 7 يناير بعيد ميلاده الـ85، حيث قدم الرئيس بوتين التهنئة له وأهداه قلما تذكاريا بهذه المناسبة.

Владимир Путин выстрелил из пушки во время рождественских гуляний в Петропавловской крепости.



Вместе с ним из Д-30 совершил выстрел почётный строитель России Владимир Львович Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет pic.twitter.com/pHyVYDTDrh — RT на русском (@RT_russian) ٧ يناير ٢٠١٩

وخلال الفعالية تبادل الرئيس فلاديمير بوتين الحديث مع تلامذة مدرسة سوفوروف البحرية العسكرية في بطرسبورغ.

وقبل هذه الفعاليات، حضر بوتين قداس عيد ميلاد المسيح في إحدى كنائس مدينته الأم سان بطرسبورغ وانضم إلى المصلين في القداس الذي أقيم في كاتدرائية المدينة التي تم تعميده فيها.

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وقبل وصوله، زار فلاديمير بوتين مركز رعاية للأطفال الميؤوس من حالتهم في حي "نيفسكي" في المدينة، حيث هنأ الأطفال هناك بالعيد وقدم لهم الهدايا.

المصدر: وكالات