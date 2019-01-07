بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس، وكافة المواطنين الروس بعيد الميلاد المجيد الذي تحييه روسيا اليوم حسب التقويم الشرقي.

وجاء في التهنئة: "هذا العيد الرائع يبعث في النفوس الفرح والأمل ويوحدها حول القيم الروحية والأخلاقية الخالدة، وحول تقاليد المحبة والإحسان. وترتبط بهذا العيد المجيد، عادات وتقاليد شعبية وعائلية توارثتها الأجيال، ومشاعر الإيمان الصادق بالتغيير الخيّر وتحقيق الأحلام والتمنيات".

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وأضاف: "يسعدني الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى تلعب دورا كبيرا وإيجابيا في حياة بلادنا، وتسهم في ترسيخ الوفاق الاجتماعي وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتربية الأجيال، وتبذل الكثير لحل المشاكل الاجتماعية الملحة، وتفعيل الحوار بين القوميات والديانات، ما يستحق التقدير والاحترام العميق".

وتمنى الرئيس بوتين "للمسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا المحتفلين بعيد الميلاد موفور الصحة والنجاح والعيش الرغيد".

المصدر: "إنترفاكس"