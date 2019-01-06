الرئيس بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في إحدى كنائس بطرسبورغ

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد ميلاد المسيح في إحدى كنائس مدينته الأم سان بطرسبورغ.

وانضم اليوم رئيس الدولة إلى المصلين في القداس بكاتدرائية "سباسو-بريؤوبراجينسكي"، التي تم تعميده فيها. وفي الكنيسة نفسها حضر بوتين قداس عيد الميلاد في العام 2012 حينما كان رئيسا للوزراء.

وقبل وصوله إلى القداس، زار بوتين مركز رعاية الأطفال الميؤوس من حالتهم في حي "نيفسكي"، حيث هنأ الأطفال المرضى بالعيد وقدم لهم الهدايا.

المصدر: وكالات