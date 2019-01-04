تشييع ضحايا كارثة مغنيتوغورسك الروسية

شيعت مدينة مغنيتوغورسك الروسية ضحايا حادث المبنى السكني الذي انهارت أجزاء منه على سكانه إثر انفجار للغاز المنزلي.

وشارك في مراسم التشييع حشد من ذوي الضحايا ومسؤولون محليون، حسب المكتب الصحفي لحاكم مقاطعة تشيليابينسك الروسية التابعة لها مدينة مغنيتوغورسك المنكوبة.

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وكانت السلطات المحلية قد أعلنت أنه سيتم اليوم الجمعة دفن ستة أشخاص، فيما سيتم دفن 9 آخرين يوم السبت وضحية أخرى الاثنين القادم.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية إنهاء عمليات البحث والإنقاذ التي أطلقتها بعد حادث انهيار المبنى، مؤكدة انتشال جثة الضحية التاسعة والثلاثين من تحت الأنقاض.

المصدر: إنترفاكس